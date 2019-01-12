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Başkan Erdoğan'a seslenen 13 yaşındaki çocuk göz yaşlarına boğuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Dede' diye seslenen 13 yaşındaki çocuk, Erdoğan'ın 'Deden kurban olsun sana' cevabını alınca gözyaşlarına boğuldu

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AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantosında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşması sırasında kendisine seslenen çocuğa “Deden kurban olsun sana. Ağlamak yok. Benide ağlatırsın" dedi. Erdoğan’a sesini duyuran çocuk daha sonra gözyaşlarına boğuldu.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti Kocaeli Aday tanıtım toplantısında tribünleri dolduran partililerinin tezahüratları arasında konuşması için sahneye çıktı.
 
İhlas Haber Ajansı'nın özel haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçeveli fotoğrafını almak için para biriktirmesi ile gündeme gelen 13 yaşındaki Emirhan Soydan, Erdoğan'a sesini duyurmak için konuşması boyunca “Cumhurbaşkanımız sizi çok seviyorum” diye bağırdı. Kendisine seslenen çocuğa yanıt veren Erdoğan, “Deden kurban olsun sana. Ben de seni seviyorum” diye seslendi.
 
Erdoğan'ın kendisine seslenmesi sonrasında küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan küçük çocuğu gören Erdoğan, "Ağlamak yok beni de ağlatırsın" diye yanıt verdi.

Başkan Erdoğan soğukta beklediklerini görünce bir anda konvoyunu durdurdu

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