Kadeş Barış Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, daha sonra il başkanlığına geçti.
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı tarafından karşılanan Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, ziyaretin ardından dışarıda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
Çorum'da katıldığı toplu açılış töreninin ardından AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da katıldığı toplu açılış töreninin ardından AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti ziyaretinin dışarı çıkan vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu.
Başkan Erdoğan, Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin Hakk'a yürüyüşünün 751. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programına katılmak üzere Nevşehir'e gitti.