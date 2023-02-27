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Başkan Erdoğan'a Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim takdim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adıyaman'da Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 19:54 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'a Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim takdim edildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adıyaman merkezdeki konteyner kenti ve Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Gölbaşı ilçesine geçti.

Burada incelemelerde bulunan Erdoğan'a, bölgede bulunan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından, Esenler Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin Gölbaşı'ndaki çalışmaları sırasında enkazdan çıkardığı vatandaşlarca verilen Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi.

Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'i teslim alan Erdoğan, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

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