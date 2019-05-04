Başkan Erdoğan: Türkiye ve Anadolu Ajansı, İsrail terörünü dünyaya haykırmaya devam edecek
Başkan Erdoğan, AA Genel Müdürü Kazancı'yı arayarak İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu. Erdoğan sosyal medya hesabından 3 dilde yaptığı paylaşımda İsrail'in saldırısını sert şekilde kınadı.
- AA
Başkan Erdoğan, AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Başkan Erdoğan, resmi Twitter hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce paylaşım yaparak "İsrail'in Anadolu Ajansının Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.
Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye ve Anadolu Ajansı, tüm bu saldırılara rağmen Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerindeki İsrail terörünü ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir."
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