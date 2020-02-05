İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9851
  • EURO
    6,6005
  • ALTIN
    298.358
  • BIST100
    123497
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan: (Sözde barış planı) Trump, bu işgalcilerin arkasında duruyor
Güncel

Başkan Erdoğan: (Sözde barış planı) Trump, bu işgalcilerin arkasında duruyor

Başkan Erdoğan, '(İsrail) Bunlar işgalci. Demek ki Trump bu işgalcilerin arkasında duruyor... Gün sessizliğe bürünme değil Kudüs'ü Şerif'e sahip çıkma günüdür. Filistinli kardeşlerimizin razı olmadığı bir plana asla destek vermeyeceğiz.' dedi.

05.02.2020  12:39 - Güncelleme: 05.02.2020  12:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında ABD Başkanı Trump'ın Filistin-İsrail meselesine dair açıkladığı sözde barış planına sert tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu bir barış değil işgal ve ilhak planıdır. Kudüs davasına sahip çıkıyoruz tarihimizin gereği neyse yaptık yapacağız. Birbirlerine düştüler. Trump Pelosi'nin elini sıkmıyor. Pelosi Trump'ın konuşma metnini yırtıyor atıyor. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Açıklanan planın yegane hedefi, 70 yıldır aralıksız süren İsrail'in işgal, yıkım ve gasp politikalarına meşruiyet kazandırmaktır.

'KUDÜS'ÜN FİLİSTİN'İN İSRAİL'E PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNİ KİM İÇİNE SİNDİREBİLİR?'

Plan, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı olmayacağını söylüyor. Bunlar işgalci. Demek ki Trump bu işgalcilerin arkasında duruyor. Kudüs'ün Filistin'in İsrail'e peşkeş çekilmesini kim içine sindirebilir? Şu anda maalesef Amerika gerek şahsıma, gerek istihbarat başkanıma yönelik tehditler savuruyor ve Türkiye'deki bazı finans kuruluşlarını da tehdit altına alıyor. Ne yaparsanız yapın, bunu kesinlikle başaramayacaksınız. Çok büyük paraları silahları olabilir ama biz şunu biliyoruz nice az inanmış toplulukları inanmamış kalabalıkların üzerine galip kıldık diyor bizim kutsal değerimiz. Planla ilgili ikircikli ifadeler kullanan kimi devletler tepkiler karşısında farklı tutum almaya başladı. Gün sessizliğe bürünme değil Filistin davasına ve Kudüs'ü Şerif'e sahip çıkma günüdür. Filistinli kardeşlerimizin razı olmadığı bir plana asla destek vermeyeceğiz.

Ovacık'ta kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!
Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!
Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor
Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor

Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.