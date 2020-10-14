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Başkan Erdoğan'da Türk Tabipler Birliği'ne tepki: Çoklu baro düzenlemesinin bir benzerini yapacağız

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, 'Çoklu Baro Sistemi'nde olduğu gibi TTB ve diğer meslek kuruluşlarında da benzer çalışma yapmak zorundayız.' dedi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 13:20 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 13:20
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Türk Tabipleri Birliği'ne tepki gösteren Başkan Erdoğan, 'çoklu baro' benzeri bir model üzerinde çalışma yapılacağını dile getirdi.

Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

Çözülmesi gereken bir mesele de meslek kuruluşlarının sürdürülemez yapısıdır. TBB başta olmak üzere, terör örgütünden birisini getirip başına koyuyorlar. Ne zamandan beri terörle içiçe olanlar TBB gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor. Bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir. Bunun adı terör örgütlerinin STK'lara el koymasıdır. Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz. Nasıl bunlardan şifa arayacağız. Teröristten bu beklenir mi? Görevlerine mahkeme kararıyla son verilebileceği hükmü vardır. TBB açıkça anayasaya aykırı faaliyet içerisindedir. Çoklu baro sistemi gibi bir çalışmayı bu yönde de yapmak durumundayız. Bu kuruluşlar amaçlarından sapmıştır.

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