Başkan Erdoğan'dan Pençe harekatı mesajı
Başkan Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı: Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum.
Başkan Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı: Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum.
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