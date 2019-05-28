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Başkan Erdoğan'dan Pençe harekatı mesajı

Başkan Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı: Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum.

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Başkan Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı: Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum.

Ayrıntlar geliyor...

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

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