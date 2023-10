Başkan Erdoğan'dan 1967 sınırları vurgusu: Filistin Devleti ertelenemez bir ihtiyaçtır

Başkan Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılış törenindeki konuşmasında, Filistin ile İsrail arasında yaşanan olaylara değindi.

Bu noktada her zaman ifade ettikleri gibi iki devletli çözüm perspektifinin muhafazasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti (Doğu) Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır." diye konuştu.

Kudüs'ü zaman ve mekan olarak bölme gayretleriyle Harem-i Şerif'e yönelik tacizlerin sayısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Erdoğan, "Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ve itirazımızı her fırsatta dile getirdik. Tüm dünyanın sustuğu dönemlerde biz hakkı, hakikati ve acı da olsa doğruyu söylemekten hiçbir zaman çekinmedik. Filistinli kardeşlerimizle daima dayanışma içinde olurken bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak sorunları daha da derinleştirecek her türlü adımdan imtina edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Gazze halkının abluka sebebiyle çektikleri sıkıntıların hafifletilmesi için de ilgili kurumlarımız aracılığıyla her türlü gayreti gösterdik. Bugün de adil bir barışın kaybedeni olmaz düsturuyla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDE SÖZ SAHİBİ TÜM AKTÖRLERİ BARIŞA SAMİMİYETLE KATKI VERMEYE DAVET EDİYORUZ"

Başkan Erdoğan, muhataplarıyla yaptıkları görüşmede üzerinde en fazla durdukları hususun, Filistin meselesinin uluslararası hukuka göre çözülerek bölgenin huzura, kalıcı barışa ve istikrara kavuşması olduğunu vurguladı.

Adaleti tesis etmede geç kalındıkça maalesef bunun faturasının Filistinliler ve İsraillilerle birlikte tüm bölgenin ödediğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özellikle masum çocukların, daha kundaktaki bebeklerin ölümü ve acı çekmesi hepimizin yüreğini yaralıyor. Ateşe körükle gitmenin başta her iki taraftaki siviller olmak üzere hiç kimseye bir faydası olmaz. Türkiye çatışmaların bir an önce durması, son hadiselerle birlikte iyice tırmanan gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Sükunetin tekrar tesis edilmesi için başlattığımız diplomatik çabaları yoğunlaştırarak devam ettirmekte kararlıyız. Bölgede söz sahibi tüm aktörleri de barışa samimiyetle katkı vermeye davet ediyoruz."

Erdoğan, konuşmasının sonunda Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda Süryanice duaların edilmesinin ardından Başkan Erdoğan, "La ilahe illallah İbrahim Halilullah' diyerek kurdeleyi kesti.

Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin, Başkan Erdoğan'a hediye takdimi yaptı.

Erdoğan, "Bu büyük hatırayı Cumhurbaşkanlığı makamımda en mutena yerde bugünün hatırası olarak saklayacağım." diyerek hediyeyi aldı.

Törende daha sonra İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin de Başkan Erdoğan'a hediye takdiminde bulundu.

Öte yandan açılış programında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile yurt içi ve yurt dışından dini cemaat temsilcileri hazır bulundu.

Törenin ardından kiliseden ayrılan Erdoğan, aracından inerek yol üzerinde kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.