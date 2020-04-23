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Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı

Başkan Erdoğan, 'TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.' dedi.

23 Nisan 2020 Perşembe 10:14 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 10:19
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Başkan Erdoğan, resmi Twitter hesabından 23 Nisan paylaşımında bulundu. 

Başkan Erdoğan videolu paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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