Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı

23 Nisan 2020 Perşembe 10:14 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 10:19

Başkan Erdoğan, resmi Twitter hesabından 23 Nisan paylaşımında bulundu.

Başkan Erdoğan videolu paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.