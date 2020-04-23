Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı

Başkan Erdoğan, resmi Twitter hesabından 23 Nisan paylaşımında bulundu.
Başkan Erdoğan videolu paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum. pic.twitter.com/uJPYtMVCQO— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 23, 2020