Başkan Erdoğan'dan '27 Mayıs' mesajı
Başkan Erdoğan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda "27 Mayıs 1960 tarihi, milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır. Darbenin 59. yılında, darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum" dedi.
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