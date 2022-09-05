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  • Başkan Erdoğan'dan 3 ülkeye ziyaret! Önemli anlaşmalar imzalanacak
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Başkan Erdoğan'dan 3 ülkeye ziyaret! Önemli anlaşmalar imzalanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turuna çıkacak. Ziyaretlerin gündemi; ikili ilişkiler, bölgesel barış ve istikrar ile ticaret hacminin artırılmasına yönelik adımlar olacak. Erdoğan'ın ziyaretleri sırasında önemli anlaşmaların imzalanması da ön görülüyor.

TRT Haber5 Eylül 2022 Pazartesi 10:27 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek.

TRT Haber'in haberine göre; İlk durak Bosna-Hersek olacak. Erdoğan'ın önceki ziyaretlerde olduğu gibi Devlet Başkanlık Konseyi'nin 3 üyesi ile bir araya gelmesi ön görülüyor.

Temaslarda, Türkiye'nin Balkanlarda barışın devamı için her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceği mesajı verilecek.

Ticaret hacminin artırılması için atılacak adımlar görüşülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turunun bir diğer önemli gündem maddesi de ekonomi olacak. Bölge ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

İkili ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. Erdoğan'ın ziyareti sırasında önemli ikili anlaşmaların imzalanması da ön görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üç ülkeyi ziyaretinde kalabalık bir iş insanı heyeti de eşlik edecek. İş konseyi toplantıları gerçekleştirilecek.

Karşılıklı yatırımların ve ticaret hacminin arttırılması için atılacak adımlar görüşülecek.

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