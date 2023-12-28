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  • Başkan Erdoğan'dan 51 ilin teşkilatlarıyla temayül buluşması
Güncel

Başkan Erdoğan'dan 51 ilin teşkilatlarıyla temayül buluşması

AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan, bugün 51 ilin milletvekilleri, belediye başkanları, kadın gençlik kolları ve ana kademden il-ilçe yönetimi ile parti genel merkezinde temayül çalışması yapacak.

Sabah28 Aralık 2023 Perşembe 07:36 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan 51 ilin teşkilatlarıyla temayül buluşması
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Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti, bugün 51 ilin temayül toplantısını tamamlayacak. Büyükşehirlerden ilçelere, il belediyelerden meclis üyeliklerine kadar ince çalışma yapılacak.

Sabah'ın haberine göre, Parti genel merkezinde adaylar üzerinde bizzat çalışma yapan Başkan Erdoğan, beyanname hazırlıklarına kadar her çalışmaya büyük önem veriyor.

BAŞKENTTE 51 İL ZİRVESİ: Erdoğan, bugün 51 ilin milletvekilleri, belediye başkanları, kadın gençlik kolları ve ana kademden il-ilçe yönetimi ile parti genel merkezinde temayül çalışması yapacak.

MECLİS ÜYELİĞİNE KADAR SİSTEMLİ ÇALIŞMA: Cumhur İttifakı bileşeni MHP ile il belediye başkanlıklarına dair çalışmalarını sonuçlandıran AK Parti, bu süreçte belediye meclis üyelikleri için de yine MHP heyetiyle bir araya gelecek. Meclis üyelikleri için fermuar sistemi uygulanacak. AK Parti genel başkan yardımcılarının her biri 5 il ve o ilin ilçelerinin belediye meclis üyelerini belirleyecek komisyona başkanlık edecek. Komisyonda, belediye başkanı, il-ilçe başkanı, ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanları yer alacak.

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