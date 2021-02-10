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Başkan Erdoğan'dan 83 milyona çağrı! Türkiye astronot yerine ne diyecek? Türkonot, Göktürk, Gökmen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı tarihi açıklamada uzaya Türk vatandaşı göndereceğini açıkladı. Türk uzay yolcusuna astronot veya kozmonot yerine Türkçe bir isim verileceğini söyledi. 83 milyonu özgün bir isim bulmaya davet etti. O çağrı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

10 Şubat 2021 Çarşamba 09:14 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 09:35
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Türkiye'nin merakla beklediği milli uzay programı kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye Milli Uzay Programını başlattı. Bu kapsamda uzaya Türk vatandaşı gönderilecek.

Amerika Birleşik Devletleri astronot, Rusya kozmonot, Çin taykonot diyor...

Peki uzaya gidecek Türk uzay yolcusunun yerli ismi ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısı sosyal medyada ilgi odağı oldu. "Gökyüzüne bak ayı gör" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

BİNLERCE İSİM ÖNERİSİ GELDİ

Astoronot kelimesinin Türkçe karşılığının ne olabileceğine dair sosyal medyadan binlerce öneri geldi. Kimi 'Akıncı' kimi uzay adam isimlerini önerdi.

Çok sayıda yorum arasından en çok tavsiye edilen isimler Türkonot, Göktürk ve Gökmen oldu.

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