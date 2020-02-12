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  • Başkan Erdoğan'dan 83 milyona davet! Bu hesaba katkıda bulunun
Güncel

Başkan Erdoğan'dan 83 milyona davet! Bu hesaba katkıda bulunun

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Elazığ ve Malatya depremlerinden etkilenenler için yapılan yardım kampanyasına AK Parti teşkilat mensuplarını ve tüm vatandaşları davet etti.

12.02.2020  11:38 - Güncelleme: 12.02.2020  11:41

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları satır başları:

Sözlerimin hemen başında, Van’da meydana gelen çığ felaketinde vefat eden 41 kardeşimize Allah’tan rahmet, yaralanan 84 kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. İstanbul’daki uçak kazasında hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza da Allah’tan rahmet, yaralanan 180 vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrarlıyorum.

"Teşkilat mensuplarımızı ve tüm vatandaşlarımızı bu hesaba katkıda bulunmaya davet ediyorum"

Geçen haftaki grup toplantımızda Elazığ ve Malatya depremlerinden etkilenenler için bir yardım kampanyası başlattığımızı söylemiştik. Şu ana kadar bu kampanya hesabında yaklaşık 1 milyon lira toplandı. Kampanyamızı, il-ilçe-belde teşkilatlarımızı, belediye başkanlarımızı, belediye ve il genel meclis üyelerimizi, tüm üyelerimizi kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Ziraat Katılım Kızılay Şubesinde AK Parti adına açılan yardım hesap numaramız ekranda gözükmektedir. Ayrıca bu hesap numarası, tüm milletvekillerimize ve teşkilatlarımıza mesajla da gönderilmiştir. Teşkilat mensuplarımızı ve tüm vatandaşlarımızı bu hesaba katkıda bulunmaya davet ediyorum. Her zaman olduğu gibi, bu sıkıntılı dönemde milletimizin yanında olmak, bizim en büyük görevimizdir. 

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