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Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı oyuncularını telefonla tebrik etti.

AA20 Haziran 2023 Salı 01:25 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik
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Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, soyunma odasında futbolcuları kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Bak'ın telefonundan kaptan Hakan Çalhanoğlu ve milli takımın 2. golünü kaydeden Arda Güler ile konuştu.

Erdoğan, kaptan Hakan Çalhanoğlu ile konuşmasında bütün takımı tebrik ederek, "Başından sonuna kadar izledik. Gerçekten bu akşam ayrı bir iftihar yaşattınız bize. Letonya maçında sıkıntılıydık ama bu akşam daha rahattık. Zor maç olmasına rağmen neticesi iyi oldu. Bütün futbolculara tek tek selam söyleyin, hepsini gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun ardından Arda Güler ile görüşen Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

"Arda gözlerinden öpüyorum. Gerçekten muhteşem bir goldü. Bunlar çok istisna gollerdir. O bakış ve sonrasında ters köşeye vuruş çok güzeldi. Herkesi gözlerinden öpüyorum."

  • Başkan Erdoğan
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  • tebrik

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