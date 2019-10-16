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Başkan Erdoğan'dan 'Münbiç' açıklaması: Rejim/SDG anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum

Başkan Erdoğan, '(Münbiç'teki gelişmeler) Rejimin, SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum. (Münbiç) Bizim derdimiz, bu toprakları sahiplerine teslim etmektir. Biz bunu istiyoruz. Yoksa, 'Bize bunu verin' diye bir derdimiz yok' dedi.

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Başkan Erdoğan, Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
 
- Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek bir durum. Çünkü kongredeki bu yapılan tartışmalar, müzakereler, konuşmalar; şahsım, ailem, bakan arkadaşımla ilgili olan bütün bu özellikle değerlendirmeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çok büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemektir. Dolayısıyla böyle bir durum karşısında bunun değerlendirilmesinden daha doğru bir şey olamaz. Değerlendirip ondan sonra kararımızı veririz.
 
- Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek.
 
- (Münbiç'teki gelişmeler) Rejimin, SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum. (Münbiç) Bizim derdimiz, bu toprakları sahiplerine teslim etmektir. Biz bunu istiyoruz. Yoksa, 'Bize bunu verin' diye bir derdimiz yok. Bizim özellikle Münbiç'te olmak diye bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz var o da şudur; ama Rusya ama rejim, terör örgütü YPG/PYD'yi buradan çıkarmalarıdır.
 
- (UEFA’nın 'asker selamı' soruşturması) Şık bulmuyorum. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Ben buradan çok ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler. Bunun dışında bu noktaya gelmiş bir takıma, herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz.
 
- (ABD'de Halkbank'a yönelik hazırlanan iddianame) O da tabii bu işlerin ne kadar duygusal olduğunun ayrı bir ifadesi. Güya bu iş kapatılmıştı. Şimdi bunu yeniden güney New York savcılığı, açmak suretiyle maalesef hukuk dışı, çirkin bir adım attılar. Onların alacağı kararları göreceğiz. Ona göre de biz tabii tedbirlerimizi olgunlaştıracağız.
 

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