15 Şubat 2021 Pazartesi 14:01 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 14:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi'nden Aksaray, Eskişehir ve Konya İl Kongreleri'ne canlı bağlantıyla katılıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarınsan satır başları:

(Gara'da 13 şehit) Bu kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık."

"(Pençe Kartal-2 Harekatı) İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi."

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerimizle teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Türk ordusunun karşısında hiçbir güç duramaz