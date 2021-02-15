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Güncel

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Bal gibi arkasındasınız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 7. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor. Başkan Erdoğan, 'Dünyaya diyoruz ki gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden lütfen sen de bunları iyi tanı. Batı isterse anlasın, isterse anlamasın. ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi yanındasınız ve arkasındasınız. Bunu başından itibaren hep gördük.' dedi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 14:01 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 14:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi'nden Aksaray, Eskişehir ve Konya İl Kongreleri'ne canlı bağlantıyla katılıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarınsan satır başları:

(Gara'da 13 şehit) Bu kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık."

"(Pençe Kartal-2 Harekatı) İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi."

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerimizle teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Türk ordusunun karşısında hiçbir güç duramaz

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