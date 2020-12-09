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Başkan Erdoğan'dan skandal ırkçı söyleme tepki: Hayatın her alanında karşısındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyorum.'

09 Aralık 2020 Çarşamba 00:27 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 00:34
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Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Başakşehir Kulübünün "No to Racism (Irkçılığa Hayır)" tweetini paylaşarak, "Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti. 

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