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Başkan Erdoğan'dan Afrikalı gençlerle buluştuğu programa ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle bir araya geldiği programa ilişkin video paylaştı.

AA18 Aralık 2021 Cumartesi 23:46 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 00:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fildişi Sahili'nden gelen Afrikalı gencin, Türklerle Afrikalıları bu kadar yakınlaştıran şeyin aslında ne olduğundan bahsettiğini belirtti.

Videoda konuşan Afrikalı genç ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğrenci olduğunu aktararak nereden geldiğini Türklerle yaşadığı diyaloglardan bahsederek dile getirdi.

Günlük hayatta otobüs, dolmuş gibi yerlerde karşılaştığı Türklerin kendisine peş peşe sorular yönelttiğini ifade eden Afrikalı genç şunları kaydetti:

"Adın ne? Afrikalı mısın? Futbolcu Didier Drogba'yı tanıyor musun? Afrika'dan nasıl geldin? Türkiye'yi seviyor musun? Niye Türkiye'ye geldin? Müslüman mısın? Evli misin, bekar mısın? İlginç. Daha neler neler, saymakla bitmez. 'Ben Drogba'nın ülkesi Fildişi Sahili'nden geliyorum.' diyorum, hemen anlaşıyoruz. 'Kanka' diyorlar. İşte siz Türklerle biz Afrikalıları bu kadar yakınlaştıran şey, sizin de bizim de sıcakkanlı olmamız ve futbol sevdamızdır."

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