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Başkan Erdoğan'dan Afrikalı gençlerle buluştuğu programa ilişkin videolu paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle bir araya geldiği programa ilişkin video paylaştı.

AA18 Aralık 2021 Cumartesi 19:05 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 19:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizdeki buluşmamızda, Çad Cumhuriyeti'nden gelen Afrikalı bir genç şöyle dedi, 'Daha Adil Bir Dünya için biz varız...'"

Erdoğan'ın paylaştığı videoda konuşan Çadlı genç ise şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, ben Abdelkader Teganarem. Çad Cumhuriyeti'nden geliyorum. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisiyim. Afrika'nın kalbi olan Çad'dan Türkiye'nin kalbi olan Ankara'ya, siyasetin kalbi olan Ankara'ya gelip siyaset bilimi okumanın ne kadar büyük bir şans olduğunu bilir misiniz? Afrika'da yaşayanları 'gönüldaşlarımız' ve 'kader ortağımız' olarak gören sayın Cumhurbaşkanımız, bizlere bambaşka bir bakış açısı kazandırarak daha adil bir dünyanın ütopik olmadığını göstermiştir. Biz de bu vizyonla önce kendi ülkelerimiz için, sonra da daha adil bir dünya için biz varız diyoruz."

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