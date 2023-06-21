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Başkan Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da 3 talimat

Son AK Parti MKYK toplantısında Meclis'te yeni dönemde gündeme gelecek konuların başında gençlere verilen vaatlerin olduğu ifade edildi. Başkan Erdoğan, 'Gençlere vaatlerimizi hayata geçirin. Yerel seçim çalışmalarını başlatın. Büyükşehirlere yoğunlaşın.' diyerek talimatları verdi.

Sabah21 Haziran 2023 Çarşamba 07:18 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da 3 talimat
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Başkan Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti MKYK toplantısında Meclis'te yeni dönemde gündeme gelecek konuların başında gençlere verilen vaatlerin olduğu vurgulandı. Erdoğan'ın, gençlerle ilgili seçim süreci boyunca verilen tüm vaatlerin yerine getirileceğini ifade ettiği ve "Aile konusu önemli. Gençlerin önünü açalım. Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız. Seçim sahalarında konuşulanları hayata geçirelim. Meclis yeni yasal alt zeminin hazırlanması ve yasanın çıkması lazım" dediği öğrenildi.

DAHA ÇOK SAHADA OLUN

28 Mayıs seçimlerinin ardından 2024 yerel seçimlerinin startını veren Erdoğan, MKYK üyelerine de yerel seçimlere yoğunlaşmaları talimatını verdi. Toplantıda, Erdoğan MKYK üyelerinden yerel seçim çalışmalarına başlaması konusunda talimat vererek, "Daha çok çalışmanız lazım. Özellikle büyükşehirlerde çalışmalarımızın karşılığını alamıyoruz. Büyükşehirlerde daha çok sahada olun, vatandaştan ilgiyi kesmeyelim. Ankara, İstanbul gibi kaybettiğimiz yerleri tekrar rahatlıkla alabiliriz. Buralara yoğunlaşalım" diye konuştu.

MİLLETLE YOL YÜRÜMEYE DEVAM

Sabah'ın haberine göre, Her zaman olduğu gibi rehavet uyarısı yapan Erdoğan'ın kurmaylarına yaptığı değerlendirmede, "Millet tercihini bizden yana kullandı. 14 Mayıs'ta 50+1 formülü dolayısıyla az bir oyla kazanamadık ama ikinci turda da millet iradesinin yansıması bizim yanımızda oldu. Bundan sonra da milletimizle birlikte yola devam edeceğiz. Halkla, milletle beraber olacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Yerel seçimlere odaklanacağız, sahayı boş bırakmayacağız. Meclis yaz tatiline girdiğinde de herkes seçim bölgesinde olsun" dedi

Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin seçim sürecinde gençlere verdiği vaatler şöyle:

Genç çiftlere 150 bin liralık faizsiz evlenme yardımı yapılacak. Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak. Öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek. Kamuya atamada mülakat kaldırılacak. Genç girişimciler için Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) kurulacak. Üniversiteli gençlere Gençlik Kartı uygulaması başlatılacak. Bu kartla gençler etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak.

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