Başkan Erdoğan'dan Akşener ve İnce yorumu

07 Ağustos 2020 Cuma 14:51 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 14:54

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik davetine ilişkin, “Bu çağrıyı yadırgamadım. En masum seviyede bir davetti. Ülke genelinde bütünleşmenin gereği, bana göre önemlidir” dedi.

Başkan Erdoğan, Muharrem İnce'nin yeni bir parti hazırlığında olmasına ilişkin ise “Eski bir siyasetçi olarak parti kurması onun da hakkıdır" dedi.