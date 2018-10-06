Başkan Erdoğan'dan Almanya'ya Dündar tepkisi: Stratejik ortaklığa yakışmıyor
AK Parti istişare toplantısında konuşan Başkan Erdoğan'dan Almanya'ya Can Dündar tepkisi: 5 yıl 10 aya mahkum olmuş sözde bir gazeteciyi barındırmak stratejik ortaklığa yakışmıyor.
- AA
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları;
"STRATEJİK ORTAKLIĞA SIĞAR YANI YOKTUR"
Son Almanya ziyaretimde 5 yıl 10 ay hapse mahkum olan sözde bir gazeteci var ya. Orada da kendisine sahip çıkacakları buldu. Biz de haber gönderdik bizimle beraber orada bulunacaksa biz müşterek bir basın toplantısı yapamayız. Biz onun olmadığı bir basın toplantısını yaparız. Siz 5 yıl 10 ay hapis cezası almış bir kişiyi barındırıyorsanız bunun stratejik ortaklığı sığar yanı yoktur.
Bu zat kendince büyük saydığı rakamları telaffuz ederek Türkiye'nin borcunu çeviremeyecek olduğunu iddia ediyor. Türkiye'nin ekonomisi onun söylediği rakamların katbekat üzerindedir be hey cahil. Önce onu öğren. Kimden alıyorsun bu aklı. Kamu borcunun en az olduğu ülkelerden biri Türkiye'dir. Dünyada kamu borcunun milli gelire oranı en düşük devletlerden biri Türkiye'dir ve hamdolsun ülkemizin bu konuda hiçbir sıkıntısı yoktur. Hala aynı imalarla konuşuyor olmasını ancak yüzsüzlüğü ile açıklayabilirim. Utanmadan benim yüzümün kızarıp kızarmayacağından bahsediyor. Bizim yüzümüz edebimizden kızarır.
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