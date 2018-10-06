Başkan Erdoğan'dan Almanya'ya Dündar tepkisi: Stratejik ortaklığa yakışmıyor

Başkan Erdoğan, AK Parti istişare toplantısında konuştu, Almanya'ya sığınan firari FETÖ'cü Can Dündar'la ilgili sert çıktı.

Partisinin Kızılcahamam kampında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyaretinde firari Can Dündar'ın Merkel ile yapılacak basın toplantısına katılması halinde toplantının gerçekleşmeyeceği uyarısında bulunduğunu açıkladı. Erdoğan, 'Eğer bizimle beraber orada bulunacaksa biz müşterek bir basın toplantısı yapamayız. O zaman siz onunla basın toplantısı yaparsınız, daha sonra da biz onun olmadığı bir basın toplantısı yaparız.'

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları;

"STRATEJİK ORTAKLIĞA SIĞAR YANI YOKTUR"

Son Almanya ziyaretimde 5 yıl 10 ay hapse mahkum olan sözde bir gazeteci var ya. Orada da kendisine sahip çıkacakları buldu. Biz de haber gönderdik bizimle beraber orada bulunacaksa biz müşterek bir basın toplantısı yapamayız. Biz onun olmadığı bir basın toplantısını yaparız. Siz 5 yıl 10 ay hapis cezası almış bir kişiyi barındırıyorsanız bunun stratejik ortaklığı sığar yanı yoktur.

Bu zat kendince büyük saydığı rakamları telaffuz ederek Türkiye'nin borcunu çeviremeyecek olduğunu iddia ediyor. Türkiye'nin ekonomisi onun söylediği rakamların katbekat üzerindedir be hey cahil. Önce onu öğren. Kimden alıyorsun bu aklı. Kamu borcunun en az olduğu ülkelerden biri Türkiye'dir. Dünyada kamu borcunun milli gelire oranı en düşük devletlerden biri Türkiye'dir ve hamdolsun ülkemizin bu konuda hiçbir sıkıntısı yoktur. Hala aynı imalarla konuşuyor olmasını ancak yüzsüzlüğü ile açıklayabilirim. Utanmadan benim yüzümün kızarıp kızarmayacağından bahsediyor. Bizim yüzümüz edebimizden kızarır.