Başkan Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022-2023 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Anadolu Efes takımını; taraftarıyla, sporcularıyla, teknik heyetiyle tüm Anadolu Efes camiasını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
2022-2023 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu @AnadoluEfesSK takımını; taraftarıyla, sporcularıyla, teknik heyetiyle tüm Anadolu Efes camiasını tebrik ediyorum. pic.twitter.com/vIOeOzlEW4— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 17, 2023