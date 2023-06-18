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Başkan Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik

Başkan Erdoğan, şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

AA18 Haziran 2023 Pazar 00:04 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022-2023 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Anadolu Efes takımını; taraftarıyla, sporcularıyla, teknik heyetiyle tüm Anadolu Efes camiasını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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