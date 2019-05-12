Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum.' dedi.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından Anneler Günü dolayısıyla annesiyle olan bir fotoğrafını retweet ettiği mesajında, "Şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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