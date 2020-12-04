İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Aralık 2020 Cuma / 18 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7941
  • EURO
    9,4874
  • ALTIN
    461.611
  • BIST100
    1330.41
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan'dan ‘Aşı olacak mısınız?' sorusuna cevap
Güncel

Başkan Erdoğan'dan ‘Aşı olacak mısınız?' sorusuna cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde açıklamalarda bulundu. Koronavirüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 'Çin'in dışında Rusya ile görüşmeler var. Bu konuyla ilgili şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil' ifadelerini kullandı.

04 Aralık 2020 Cuma 15:11 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 15:24
ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşıda bir çeşitlilik olacak mı?" sorusuna "Çeşitlilik kesinlikle var. Uğur bey ile ben de bizzat görüştüm, Sağlık Bakanım da görüştü. Olay sadece Çin değil, Çin'in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Ve bu konu ile ilgili olarak da şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Çünkü burada sağlık söz konusudur. Sağlığın söz konusu olduğu yerde, tabii ki bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa bunu yapmak zorundayız. Hele hele kovid noktasında ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında bir defa böyle bir adımı atmamız gerekiyor. Temennimiz bir an önce bu tedavi yollarıyla vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır" yanıtını verdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.