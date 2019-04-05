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Başkan Erdoğan'dan Avukatlar Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.

  • AA
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Adalet sistemimizin temel unsuru ve hak arayışımızın en önemli vesilesi olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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