14 Ağustos 2020 Cuma 13:53 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 14:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERİLİM

Bu gelişmeler içerisinde özellikle bizim sismik araştırma yapan gemilerimiz, sondaj gemilerimiz bu bölgede dolaşıyor. Oruç Reis sismik araştırma yapan gemilerimizden biri. Bu sivil gemilerimize yapılacak saldırıyı cevapsız bırakamayız. Dün böyle bir durum söz konusu oldu, Kemal Reis gereken cevabı verdi. Devam ederse cevabını misliyle alacaktır.

Sayın Merkel ile bu konuları dün konuştuk. Bizden ricası 23'ünden sonra danışmanlarımızın yapacakları çalışmalar neticesinde bu işi yumuşatıp korumacı anlayış içerisinde süreci geliştirelim dediler. Mutabık kaldık. Sayın Merkel benden sonra Miçotakis ile bir görüşme yaptı. Umarım onu bizim söylediğimiz çizgiye çekmiş olur.

İSRAİL-BAE ANLAŞMASINA TEPKİ

İsrail'le şu anda gerek Mısır gerek Yunanistan arasındaki dayanışma, Filistin'e yönelik adım yenilir yutulur bir adım değil.Bu süreçte Suudi Arabistan'ın yanlış adımları oldu. Abu Dabi yönetimi ile ilgili adımlarımız olabilir. Büyükelçimizi geri çekme gibi bir durumumuz olabilir.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ

Bu hafta içerisinde ekonomi kurulu toplamak suretiyle bir değerlendirme yapacağız. Bunlar yeni ataklar değil. Aynı operasyonları bize yaptılar, devam ediyorlar. Türkiye bu konuda güçlüdür, yere sağlam basmaya devam edecektir.

OKULLARIN AÇILMASI

Bu konuda çalışmaları Bilim Kurulu yürütüyor. Alınan kararlara bakanlarımız uymaya devam edecek.