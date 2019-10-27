Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama: Bağdadi'nin öldürülmesi bir dönüm noktası
Başkan Erdoğan 'DEAŞ elebaşının öldürülmesi, terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktasıdır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi, terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edecek.' açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan DEAŞ elebaşının ölü ele geçirilmesine ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
DEAŞ elebaşının öldürülmesi, terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktasıdır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi, terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edecek.Türkiye, DAEŞ, PKK / YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en değerli bedeli ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor.İttifak ruhu doğrultusunda terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm insanlığa barış getireceğine eminim.
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