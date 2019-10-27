18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama: Bağdadi'nin öldürülmesi bir dönüm noktası

Başkan Erdoğan 'DEAŞ elebaşının öldürülmesi, terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktasıdır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi, terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edecek.' açıklamasında bulundu.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Erdoğan DEAŞ elebaşının ölü ele geçirilmesine ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
 
Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
 
DEAŞ elebaşının öldürülmesi, terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktasıdır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi, terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edecek.
 
Türkiye, DAEŞ, PKK / YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en değerli bedeli ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor.
 
İttifak ruhu doğrultusunda terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm insanlığa barış getireceğine eminim.

Norveç´te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye-Almaya arasında önemli Suriye görüşmesi

Türkiye-Almaya arasında önemli Suriye görüşmesi

Örgüte 'Pençe' darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Örgüte 'Pençe' darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Fatih Terim'den derbi öncesi motivasyon konuşması

Fatih Terim'den derbi öncesi motivasyon konuşması

Rıdvan Dilmen'den olay sözler: Bu takımda oynayamaz!

Rıdvan Dilmen'den olay sözler: Bu takımda oynayamaz!

'İzmirli Rapunzel' dünya rekoru kırdı

'İzmirli Rapunzel' dünya rekoru kırdı

Türkiye'nin en pahalı yalısı alıcısını bekliyor... İşte istenen fiyat

Türkiye'nin en pahalı yalısı alıcısını bekliyor... İşte istenen fiyat

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi! Tam 140 yıldır faaliyette

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi! Tam 140 yıldır faaliyette

İstanbul'da akılalmaz görüntü! Bu halde bulundu

İstanbul'da akılalmaz görüntü! Bu halde bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Maas, soru karşısında duraksadı! Çavuşoğlu uyardı

Maas, soru karşısında duraksadı! Çavuşoğlu uyardı

Dünyanın en büyüleyici 10 mağarası

Dünyanın en büyüleyici 10 mağarası

Bağdadi burada öldürüldü! İşte o görüntüler

Bağdadi burada öldürüldü! İşte o görüntüler

10 bin yıllık buğdaydan yapılıyor, yiyen bir daha sipariş veriyor

10 bin yıllık buğdaydan yapılıyor, yiyen bir daha sipariş veriyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA