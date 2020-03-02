AA 02 Mart 2020 Pazartesi12:48 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 13:10

Başkan Erdoğan, Ankara'da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Beraberindeki STK Temsilcilerini kabulünde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

İdlib'de tarihi bir mücadele sürerken bize verdiğiniz bu destek çok anlamlı.

Türkiye'nin en büyük gücü, birliği, beraberliği, kardeşliği ve dayanışmasıdır.

Ülkemizi terör örgütleriyle kuşatma, şehirlerimize gözünü diken rejimlerle tehdit etme, ekonomik tuzaklarla tökezletme peşinde olanlara fırsat vermeyeceğiz.

Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları kapatın'...'Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedik.

(Putin'le) Gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki artık ateşkesi veya diğer adımları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz.

15 Temmuz'da başaramadıklarını Suriye üzerinden hayata geçirmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratmakta kararlıyız.

İdlib'de 135 tank, 22 zırhlı araç, 45 top, 44 ÇNRA, 5 HSS, 12 tanksavar, 4 havan, 29 pickup monteli uçak savar, 1 İHA, 8 helikopter, 49 çeşitli araç, 24 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu, 2 uçak, 2 füze rampası, 2557 Rejim milisi etkisiz hale getirildi.



Dünyada Türk milletinden başka, kısa sürede bu kadar çok saldırıya maruz kalıp da ayakta kalabilecek başka toplum var mıdır, zannetmiyorum.

Yumruk gibi bir arada olduğumuz, duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz sürece bu ülkenin sırtını yere getirebilecek güç yok.

Her bir şehidimize karşılık onlarca Rejim unsurunu etkisiz hale getirerek, uçağından tankına imha ederek çok ağır bedeller ödetiyoruz.

Türkiye'nin son 17 yılda diğer alanlarla birlikte savunma sanayisinde kat ettiği mesafe olmasaydı bugün böyle bir mücadeleyi çok daha zor şartlarda yürütmeye çalışıyor olacaktık.

Kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan harekatlarımızı icra edebiliyorsak, bugüne kadar döktüğümüz terler, elde ettiğimiz neticeler sayesinde.

Temennimiz bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirerek daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmektir. Bunun için sahadaki mücadelemiz yanında tüm diplomatik kanalları kullanıyoruz.