21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7261
  • 6,2964
  • 280.525
  • 100021
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Bahçeli’den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suyun altında evlenme teklif etti ama, sudan canlı çıkamadı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hazine Bakanlığı: IMF'den kimin medet umduğunu gördük

Hazine Bakanlığı: IMF'den kimin medet umduğunu gördük

PKK operasyonunda ele geçirildi! 8 adet kalem şeklinde kimyasal...

PKK operasyonunda ele geçirildi! 8 adet kalem şeklinde kimyasal...

BM İnsan Hakları Konseyi'nden Suudi Arabistan'a kınama

BM İnsan Hakları Konseyi'nden Suudi Arabistan'a kınama

Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu

Beşiktaş-Medipol Başakşehir İLK 11'LER

Beşiktaş-Medipol Başakşehir İLK 11'LER

Trump'ın beklenmedik ziyareti şaşkınlık yarattı

Trump'ın beklenmedik ziyareti şaşkınlık yarattı

'Çok severim Fetullah hocayı, o da beni çok sever'

'Çok severim Fetullah hocayı, o da beni çok sever'

Mülteciler voleybol takımı kılığında ülkeye girmeye çalıştı

Mülteciler voleybol takımı kılığında ülkeye girmeye çalıştı
 

POPÜLER HABERLER

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Her sabah poğaça yiyenler dikkat!

Her sabah poğaça yiyenler dikkat!

Türkiye'deki ilk saldırısı! Çocuğun parmağını kopardı

Türkiye'deki ilk saldırısı! Çocuğun parmağını kopardı

21.yüzyılın en iyi 11'i!

21.yüzyılın en iyi 11'i!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA