Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yle görüştü: Cumhur İttifakı’nın çok güzel ve başarılı bir neticesi oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop’un TBMM Başkanı seçilmesine verdikleri destekten dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi arayarak teşekkür etti.

Kayseri’den Hatay’a giden ve TBMM Başkanlığı için yapılan oylamanın sonucunu yolda öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hamdolsun, Cumhur İttifakı’nın çok güzel ve başarılı bir neticesi oldu. Allah gayretinizi, gayretimizi artırsın.” diye konuştu.

Cumhur İttifakı’nın Kayseri’de çok iyi çalıştığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İki taraf da çok mutlu ve memnun.” ifadesini kullandı.

Söz konusu telefon görüşmesinin yapıldığı ana ilişkin görüntüleri ise, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından paylaştı.