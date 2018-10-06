Başkan Erdoğan'dan bakanlara McKinsey talimatı: Fikri danışmanlık almayacaksınız

Türkiye, ABD merkezli danışmanlık firması McKinsey'den hizmet almayacak.

Açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun söylemleri üzerinden ekonomik gelişmelere değindi.

"Bu zat, ekonomi yönetimimize hizmet vermek üzere ücreti mukabilinde tutulmuş bir danışmanlık firması üzerinden sorduğu sorularla bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Buna o fırsatı vermemek için tabi özel sektör bizi ilgilendirmiyor, bakan arkadaşlarıma söyledim, bunlardan fikri danışmanlık almayacaksınız dedim. Biz bize yeteriz. Onun hezeyanlarıyla kafası karışmış olan varsa şunu izah etmek isterim. Türkiye eskiden her şeyini ABD'ye teslim etmişti. Türkiye bu felaketi tek parti ve milli şefi İnönü döneminde yaşamıştır."

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Türkiye tarihinin en büyük ekonomik saldırılarından birine maruz kalmasına rağmen 2 ayı bulmadan büyük ölçüde durumu toparladık. Döviz kurunun bir anda artış göstermesini sadece ekonomik sebeplerle izah etmek mümkün değil. Sorumluluktan kaçmaya çalışmıyoruz, yaptığımız durum tespitidir.

"SORUNLARIMIZ ELBETTE VAR"

Ekonomide sorunlarımız yok mu? Elbette var. Gerçeklerle yaşadıklarımız arasında büyük bir orantısızlık var. Bu nedenle işin altında başka şeyler arıyoruz. Krizin kaynağı mahiyetindeki odakların yaptıkları açıklamalar, sorunun farklı sebeplere ve saiklere dayalı olarak tırmandırıldığını açıkça gösteriyor. Şu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Her kriz beraberinde birçok fırsatı da getirir.

"MİLLETİMİZİ FIRSATÇILARIN İNSAFINA TERK ETMEYECEĞİZ"

Döviz kuruyla ilgisi olmayan sektörlerde bir anda fiyat artışı yaşandığına yönelik şikayetler alıyoruz. Bunun adı fırsatçılıktır. Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz. Bunu böyle bilsinler. Serbest piyasa çerçevesinde gerekli mücadeleyi yapacağız. Gereken yaptırımları uygulayacağız.

"İŞ DİYET "

Türkiye'yi hala siyasi ve ekonomik vesayetin temsilcisi uluslararası kuruluşların kucağına itmek isteyenlere cevap veriyoruz. Ülkemizi kendi reçetelerimizle programlarımızla hedefe ulaştıracağız. Her türlü yatırıma desteğe açığız yeter ki bunun bedelini bize egemenliğimize göz dikerek ödetmeye çalışmasınlar. Türkiye borcuna sadıktır, yeter ki işi diyet borcuna dönüştürmesinler. İşte o zaman külahları değişiriz.

"KİMSE BİZİ ULUSLARARASI KURULUŞLARIN BOYUNDURUĞUNA SOKAMAZ"

Son günlerde finansal danışmanlık şirketi üzerinden yapılan tartışmalar bizi töhmet altında bırakarak ülkemizi aynı cendereye sokma girişiminden ibarettir. Biz bu oyuna gelmeyiz. Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye'yi yeniden uluslararası kuruluşların boyunduruğu altına sokamaz. Biz göreve geldiğimizde IMF'ye borcumuz 23.5 milyar dolardı. 2013'te bu borcu sıfırladık. IMF'ye borcu sıfırladık. Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık olmayacağını biliyoruz. Kendi ayakları üzerinde yükselttiğimiz Türkiye'ye hiç kimse yeniden diz çöktüremeyecektir.