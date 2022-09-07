Başkan Erdoğan'dan sert çıkış: Batı tahrik üzerine kurulu bir politika izliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ardından Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan'da resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ve Sırbistan arasında 7 mutabakat zabtı imzalandı.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Sayın Cumhurbaşkanı, değerli heyet üyeleri sizleri en kalbi duygularla selamlıyoruz. Değerli dostum Vucic'e ev sahipliği için sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum.

Az önce kendisiyle son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik. İlişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Fikir alışverişinde bulunduk. Mükemmel düzeydeki ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokol ilişkilerimizi daha iyi boyuta taşıyacaktır.

Hem sayı yükselecek, sayının yükselmesiyle kalmayacak iş adamlarımız karşılıklı olarak seyahatleri çok daha kolaylıkla gerçekleştireceklerdir.

Sırbistan karşılıklı olarak kimlikle seyahatin mümkün hale geldiği 6'ncı ülke olacak. Bosna Hersek'te de ilk adımı attık. Bununla ilgili imzalar atılacak.

Ticaret hacmimiz istikrarlı artış eğilimini salgın koşullarına rağmen sürdürdü. Sayın Cumhurbaşkanı ile iştirak edeceğimiz Türkiye-Sırbistan İş Forumu bu irademizin göstergesidir. Müteşebbislerimize verdikleri desteklerinden dolayı Vucic'e teşekkür ediyorum. Yapımı tamamlanan devlet yolu da Sayın Vucic'in vizyoner yaklaşımının eseridir. Ortak mirasımız Bayraklı Cami'nin restorasyonuna en kısa zamanda başlayacağız.

Kosova ile uzlaşmaya varılmasından memnuniyet duyuyoruz. Başta plaka meselesi olmak üzere diğer sorunlu hususlarda da en kısa zamanda anlaşmaya varılmasını temenni ediyoruz. Sözlerime son verirken ziyaretimizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Her şeyden önce Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük. Bundan sonra yine de buna devam edeceğiz. Şu anda Batı'nın isim saymaya gerek yok, takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Tahrik üzere kuralı bir politika güden batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzere yürütmeye gayret ettiğiniz sürece netice almak da mümkün olmayacaktır. Bu savaşın kazananı var diyebilir miyiz? Bu savaşın kazananı yok ama kaybedeni çok. İşin parasal konusunu konuşmaya gerek yok. Parasal boyutuna girince birisi Ukrayna'ya şu kadar destek verdim diyor ama nerede bu para? Bu da sıkıntılı... Silahlar gönderildiği söyleniyor, ne kadar hurda varsa onları Ukrayna'ya gönderiyorlar.

Ben bu işin Rusya veya Ukrayna galibidir diyemem ama bizim güttüğümüz politika bu savaş bir an evvel biter mi bitmez mi? Çok kısa sürede biteceğe benzemiyor. Rusya'yı hafife alanlara da söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Rusya doğal gazı kesti, fiyatlar Avrupa'da yükseldi. Herkes kara kara düşünüyor. Bunları daha önce niye düşünmediniz?

Şu anda stoklar ne durumda diye bunun konuşulması yapılıyor. Burada tabi ki Rusya herkes ona saldırınca o da elindeki imkanlarını kullanacaktır. Temenni ediyoruz ki bir an önce neticeye varıp bu işi bitmek. Dünya barışı yeniden yakalamış olsun.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI ALEKSANDAR VUÇİÇ'İN AÇIKLAMALARI İSE ŞÖYLE:

Ticaret hacminin artırılması ve 2 milyara çıkarılması konusunda, bunun yükseltilmesini istiyoruz. Umuyoruz ki bu hedeflere ulaşabiliriz. Türkiye'den yatırımlar gelmekte Sırbistan'a ve bundan memnunuz.

Yatırımlarla ilişkili olarak 10 bin kişi istihdam edilmiş durumda. Bizler tarihi yapıların da elden geçirilmesi konusunda da önemli adımlar atılmakta ve zorlu bir yol söz konusu. Bugün modernize edildi, bazı küçük detaylar kaldı. Hem Türk işçilerine hem de iş adamlarına bunun gerçekleşmesi yönünde gösterdikleri emekten dolayı teşekkür ediyorum.

Altyapı çalışmaları açısından çok çok önemli. Bu bağlantıların da yine bazı rotalarda gerçekleşecek yollar bizler için önemli projeler. Türkiye Cumhuriyeti, bizler, hepimiz, daha büyük işbirliği olasılıklarını ele aldık.

Bayraktar araçlarının alınması konusuyla ilgili gelecek sene adımlar atmayı umuyoruz. Sırbistan'ın bunları satın alabilmesini umuyoruz. Bayraktar alımı konusunda taleplerimizi ortaya koyacağız.

Bu çerçevede taleplerimizi ortaya koymaktayız. Farklı bakanlıklar arasında yine savunma çerçevesinde bazı eğitimlerle ilgili işbirliği çalışmaları ortaya koymaktayız. Karşılıklı görüş alışverişi ortaya koyma konusunda kararlılığımız söz konusu.

Tüm yetkililere ve heyete teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ukrayna'daki durumu ve enerji konusunu ele aldık. Türkiye'nin koyabilecekleri desteği de ele almaktayız. Azerbaycan'la olan ilişki konusunda görüş alışverişinde bulunduk.

Ben hepinize bölgedeki durumla ilgili olarak Kosova ve Sırbistan arasındaki durumla ilgili diplomatik şekilde çözülmesini ortaya koydu. Elbette diğer konu Rusya ve Ukrayna arasındaki durumla ilgili olarak kışın zorluklar söz konusu olacak. Her zaman soğuk olan bu sene daha soğuk olabilir. Bir çözümün ortaya konulması gerekmekte.

Bizler, Arnavutluk'la birlikte ortak bir mektup yazmak durumundayız. Neler yapabileceğimizi ele alacağız. Varlıklarımızı daha iyi değerlendirmemiz gerekmekte. Bu elbette kolay olmayacak, kış her zaman olduğundan daha zor olacak. Bizler büyük bir felaketle karşı karşıya olabiliriz diye ifade etmiştim. Anlaşılmazsa, uzlaşılmazsa bizler elektrik kesintilerine mecbur kalınabileceğini ifade etmiştik.