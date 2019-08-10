Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajında 'Fırat'ın doğusu' vurgusu

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik ederek, “Mübarek bayram günlerinin, milletimizle birlikte tüm İslam Âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum” temennisinde bulundu.

Allah'a yakınlaşma, rızasını elde etme vesilesi ve Rabbine kayıtsız-şartsız teslimiyetin sembolü olan kurban ibadetinin kimi âlimlere göre sünnet, kimilerine göre de vacip olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dinen şartları elverenler için kurban ibadetinin yerine getirilmesinin, dünyanın her yerinde Müslümanlığın bir işareti, bir ifadesi olduğunu belirtti.

Mesajında; “Kurban Bayramını, şekliyle birlikte özüne uygun şekilde değerlendiren her bir kardeşimi tebrik ediyorum” ifadelerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramları İslam dinindeki hayati konumundan uzaklaştırıp sadece bir tatil, bir ticaret, bir tedarik aracı hâline dönüştürmekten kaçınmak gerektiğini kaydetti.