Başkan Erdoğan'dan birlik ve beraberlik mesajı: Bozamayacağımız tuzak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiler Buluşması programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İki buçuk yıl boyunca İçişleri Bakanı olarak yapan Ali Yerlikaya'ya bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Görevi devralan Mustafa Çiftiçi'ye de başarılar diliyor, yapacağı hayırlar sebebiyle şimdiden şükranlarımı iletiyorum.

Kardeşliğimize ve kardeşlerimize sımsıkı sarılalım. O zaman bozamayacağımız hiçbir tuzak kalmaz.

Büyük bir millet olarak, bizim büyük dimağımızın, büyük ruhumuzun bir özelliği de devlet mefhumuna yüklediğimiz anlam ve önemdir.

Ramazan-ı Şerif'i derme çatma çadırlarda karşılayan, buna rağmen vakar ve dirayetinden taviz vermeyen Gazzeli kardeşlerime şahsım ve ülkem adına dayanışma mesajlarımızı gönderiyorum.

Devlet bizde yalnızca idari bir teşkilatlanmayı ifade etmez; aynı zamanda kudret, saadet, şefkat ve merhamet gibi anlamları da ihtiva eder

Sosyal medyanın ve dijital platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte iletişim faaliyetlerinin önemli bir kısmı bu mecralara kaydı. Kamu görevlilerimiz bu mecraları kullanmaya başladı. Bu mecralarda ölçünün zaman zaman kaçtığına şahit oluyoruz.

Unvanımız ne olursa olsun, şahsım da dâhil hepimiz aziz milletimizin birer hizmetkârıyız.

Vali, kamil ve müşfik devletin sahadaki yansımasıdır. Adalet, hikmet ve hükümetin eritme potasıdır; vatandaş ile devletin buluşma noktasıdır.

Özellikle istikbalimizin teminatı olan yavrularımızın bu mübarek günlerin farkında olmaların sağlayacak, bu bereket ikliminden faydalanmalarını temin edeceğiz.

23 yıldır müdahale olmadığı, Türkiye'de laiklik tartışması yokken, özgürlük alanları kısıtlanmadığı halde milletimizin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyen azgın güruhun hezeyanlarına kulak asmadan, doğru bildiğimizden asla ayrılmayacağız

Kamu kurumlarımız ve görevlilerimiz bu mecraları daha çok kullanmaya başladı. Bu mecralarda ölçünün zaman zaman kaçtığına şahit oluyoruz.

Terörsüz Türkiye sürecini başlatarak, milletimizin ayağına vurulan yarım asırlık kanlı prangayı parçalamak üzere sadece elimizi değil, gövdemizi de taşın altına koyduk.

Milletimizin ayağına vurulan yarım asırlık kanlı prangayı parçalamak üzere sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyduk.

Terör örgütünün tasfiyesi noktasında bazı adımlar atılacak. Önce Terörsüz Türkiye'yi, ardından terörsüz bölgeyi coğrafyamızda kuvveden fiile çıkaracağız.