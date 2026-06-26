Başkan Erdoğan'dan büyük ve güçlü Türkiye vurgusu: 23 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sizler kimi zaman bir ihracatçı, kimi zaman Türkiye'nin önüne çıkarılan engelleri aşmak için mücadele eden birer serdengeçti olarak ülkemizin yükünü omuzluyorsunuz.

Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiği ortada. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla hareket ettik.

Savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında yüzde 29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Bir yılda yaptığımız ihracatı artık bir haftada yapıyoruz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında yüzde 29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Bir yılda yaptığımız ihracatı artık bir haftada yapıyoruz.... pic.twitter.com/mTH5pJm64Q — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 26, 2026

Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla ihracattaki başarılarımız milli motivasyon kaynağımız haline geldi.

Etrafmızdaki onca sıkıntıya, çatışmaya rağmen dünyada ülkemizin ihracattaki yükselişi ile mukayese edilebilecek pek az örnek vardır.

Sevindirici bir haberi paylaşmak istiyorum. Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz.

Özellikle uzak ülkelere ihracatımızı 2028 yılına kadar 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz.

Türkiye, dünün kendi içine kapanık Türkiye'si değildir. Artık büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye vardır.