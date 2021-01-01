Başkan Erdoğan'dan CHP'li Sağlar'a sert tepki: CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansıması

01 Ocak 2021 Cuma 14:14 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 14:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Aşılarda alınan bir mesafe var. Şu anda yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek

Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim meselesi de söz konusu. Bu konuda TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor

(Kovid-19 vaka sayıları) Temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde inşallah 2021 yılı bir düşüş yılı olacaktır

(Fikri Sağlar'ın başörtüsü açıklaması) Bunu aslında tabii bu zatın kendisine sormak lazım. Bu zat artık bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor. Yani bu başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından çevrildi eğer tarlada çiftçi olursan başörtüsü meşrudur ama üniversitede okursan başörtüsü yasaktı. Bunlara sorduğun zaman normalde inanç özgürlüğünden bahsediyor. Nasıl bir inanç özgürlüğü o zaman bu. Bırakın artık bu işleri. Hala insanların yaşamlarına müdahale etmelerini görmek istemiyoruz. Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp milleti aldatma işlerini bıraksın. Yanına 20 tane de başörtülü koysan artık senin ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. Hakim, savcı, polis bu ülkenin her kurumunda bunları görecekler. Şartlar bellidir şartların içerisinde şu yoktur; Başörtülü olan hakime olamaz, başörtülü olan polis olamaz böyle birşey var mı? Daha bunlar çok şeyler görecekler. Kuralları ayak üstü bunların değiştirme hakkı yetkisi yoktur. Oy almak için bazı yerlerde biliyorsunuz başörtülü birkaç kişiyi vitrin mankeni gibi getirip koymak artık kimseyi inandırmıyor. Bay Fikri görmüyormusun bunları?