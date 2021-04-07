07 Nisan 2021 Çarşamba 12:12 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 12:37

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak ülkeye ve millete Meclis çatısı altında verdiğimiz hizmetleri yeni ekibimizle güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Meclis gündemi zaten yoğun. Pek çok yeni konu komisyonlar ve Genel Kurul'da bizleri bekliyor. Yeni anayasa sürecinde de ilerleyen dönemde Meclis ve grubumuza önemli görevler düşecektir. Bugün de Meclis'in ve ülkenin lokomotifi sizler olacaksınız. 2023'e kadarki yol haritamızın hayata geçirilmesini hem Meclis'te hem illerimizde sizlerle birlikte sağlayacağız. 19 yıldaki eserlerimizi ve hizmetlerimizi yeni dönemin başlangıcı olarak görüyoruz.

"EMEKLİ GENERALLERİN MERKEZİNDE CHP VAR"

Bir grup emekli amiralin buram buram darbe iması kokan açıklamalarını ekonomi ile ilgilendirerek gündem saptırmaya çalışacak kadar şirazesinden koptu. Şu ifadeye bak, darbecinin emeklisi/muvazzafı olmayacağını bilmeyecek kadar bunlar cahil. Yoksa bu bir sinsilik mi, orasının takdirini milletime bırakıyorum. Bizi herkesi terörist, darbeci ilan etmekle suçluyorlar. Kendileri teröristlerle al takke ver külah ilişkisinde oldukları için teröriste terörist dememizden rahatsız oluyorlar. Ekonomi üzerinde milletimizin, gençlerimizin umudunu kırarak ülkemizi kaos iklimine yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır.