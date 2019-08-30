Başkan Erdoğan'dan Davutoğlu'nun tehditlerine yanıt: Dillerinde ne varsa döksünler

Başkan Erdoğan'dan Davutoğlu'nun tehditlerine yanıt: Dillerinde ne varsa ortaya döksünler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'nun açıklamaları ile ilgili 'Söyleyecekleri ne varsa söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarındakini ortaya dökmelerinde fayda var.' şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Davutoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalarla ilgili çok sert konuştu. Erdoğan, " Bizim partimizden grup kurmak için ayrılanlar oldu. O isimler CHP'de sığındı durumuna düştü. Şuanda biz tarih yazar konumdayız. AK Parti uluslararası boyuta geldi. Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa söylesinler. Dillerinde ne varsa ortaya döksünler. " diye konuştu.
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