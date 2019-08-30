Başkan Erdoğan'dan Davutoğlu'nun tehditlerine yanıt: Dillerinde ne varsa döksünler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Davutoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalarla ilgili çok sert konuştu. Erdoğan, " Bizim partimizden grup kurmak için ayrılanlar oldu. O isimler CHP'de sığındı durumuna düştü. Şuanda biz tarih yazar konumdayız. AK Parti uluslararası boyuta geldi. Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa söylesinler. Dillerinde ne varsa ortaya döksünler. " diye konuştu.

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