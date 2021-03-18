18 Mart 2021 Perşembe 13:34 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 14:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yurdu yaşatmak için kendi hayatlarından vazgeçen kardeşlerimiz sayesinde geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Bize aldığımız nefesi bile çok görenler türlü oyunlarla üstümüze geldiler. Türlü saldırılarla mücadele ettik.

Her ne kadar bazıları anlamamakta ısrar etse de , bayrağımızın ve ezanımızın sembolü olduğu bu kavga varlık yokluk meselesidir. Zannediyorlar ki bu mücadeleyi vermesek, diğerleri oyunlarından vazgeçecek. Biz bu kavgayı vermesek türlü dayatmalarla karşımıza çıkacaklar. Aslan güçlüyse sırtlanlar etrafta dolaşır ama hiçbir şey yapamaz. Ama aslan zayıf düştüğünde sırtlanlar tepesine çöker ve onu lime lime eder. İşte bu yüzden Türkiye hep güçlü olmak zorunda.

ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI

Milletimizin 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni tebrik ediyorum. Kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizi anıyoruz. Ecdadını unutmayan bir nesil var. Kaldı ki, ecdadın kanlarıyla yoğurarak vatan yaptığı bu toprakları büyütmek için gece gündüz çalıştık, çalııyoruz. Eğer Çanakkale'de o destan yazılmamış olmasa büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktır. Çanakkale'deki savaş 7 düvelin üstümüze geldiği savaştır. Musul'dan Selanik'e kadar insanımız Çanakkale'de düşmana dur demiştir.

Çanakkale'de bir hilal uğruna çok güneşlerimiz kaybettik ama karşılığında istikbalimizi kurtardık. Bugün de istikbalimiz ve istiklalimiz için bekleyen nice yiğitler yetiştiriyoruz. Dün olduğu gibi bugün de her şeyi deniyorlar ama milletimize diz çöktüremediler. Gelecekte de istikbalimize dokunamayacaklar. Binlerce yıllık devlet geleneğimizden aldığımız dersler ışığında evlatlarımıza 2053 vizyonunu miras olarak bırakıyoruz.

İstiklal Marşı'nın her bir satırı bize verdiğimiz mücadeleyi hatırlatıyor. İstiklal Marşı'mız bize niçin vatanımıza sahip çıkmamızı anlatıyor. Aramızda şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin evlatlarını görüyorum. İnşaası için var gücümüzle çalıştığımız güçlü Türkiye bu evlatlarımızın omuzlarında zirveye çıkacak. Bayrağımızı dalgalandıracak rüzgar dün dedeleriniz, bugün babalarınız yarın da sizler olacaksınız.

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