Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Guterres ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti