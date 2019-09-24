Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar Emiri Al Sani ve Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Guterres ile bir araya geldi.
BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.
BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü.
BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.