İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9448
  • EURO
    6,5556
  • ALTIN
    299.553
  • BIST100
    122142
Güncel

Başkan Erdoğan'dan, Doğanyol ilçesinde inceleme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralanları ziyaretinin ardından depremin etkili olduğu Malatya'nın Doğanyol ilçesine gelip, incelemelerde bulundu.

DHA25.01.2020  23:25 - Güncelleme: 25.01.2020  23:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki incelemelerinin ardından depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesine geldi. Erdoğan'ın Doğanyol ilçesi ziyaretine TBMM Meclis Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Doğanyol Öğretmenevi'ne geçerek burada depremzedelerle bir araya geldi. Daha sonra ilçe meydanına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada halka seslendi. Depremzedeleri çadırlardan kurtararak kalıcı evlere yerleştirmek için çalışmaların başladığını ifade eden Erdoğan şunları söyledi:

"Dün akşam 20.55 sularında cereyan eden deprem neticesinde gerek burada gerek Elazığ'daki ilçelerimizde mahallerimizde tabi kayıplarımız oldu. Allah kayıplarımıza rahmet eylesin ve tüm yakınlarına şahsım milletim adına sabırlar diliyorum. Burada dört kaybımız var. Toplama baktığımız zaman 1000'i aşkın yaralımız var. Elazığ'daki yaralılarımızı hastanede ziyaret ettik, burada da tabi yaralılarımız var. Allah'tan şifalar diliyorum, Rabbim en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını nasip etsin. Kazayla kadere iman etmiş insanlarız. Her şeyden önce Müslümanız. Kaza da kader de imanımızın gereği. Az önce de 5.1 kuvvetinde bir artçı depremi yaşadık. Demek ki bu artçı depremler şu anda devam ediyor. Yıkılan yerler de çevre ve şehircilik bakanlığımızın zemin etütlerini süratle yaptırarak buralarda vatandaşları geçici çadırlardan da kurtarıp hemen kalıcı konutlara alacağız. Kalıcı konutlarına kavuşturmanın yanında buralarda özellikle kendi hayvanları var, ahırları var. Bütün projeleri, çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak. Bu yatırımları kısa zamanda bitirerek sahiplerine teslim edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Cezayir, Gambiya ve Senegal ziyaretlerine çıkacağını da anımsatarak bu ziyaret öncesinde deprem bölgesinde inceleme yaptıklarını söyledi. Erdoğan, Doğanyol ilçesinde Afet Yönetim Merkezi'nde de son çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Sonrasında depremzedelerle de sohbet eden Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin tüm olanaklar ile halkının yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğanyol ilçesinden tekrar helikopter ile Elazığ'a oradan da İstanbul'a hareket etmek için yola çıktı.

Bakan Soylu: Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Berna Laçin'den çirkin deprem provokasyonu
Berna Laçin'den çirkin deprem provokasyonu

Berna Laçin'den çirkin deprem provokasyonu

Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı
Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı

Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı

Pentagon duyurdu: İran saldırısında 34 askerimiz...
Pentagon duyurdu: İran saldırısında 34 askerimiz...

Pentagon duyurdu: İran saldırısında 34 askerimiz...

Deprem bölgesindeki 3 bakandan ortak açıklama
Deprem bölgesindeki 3 bakandan ortak açıklama

Deprem bölgesindeki 3 bakandan ortak açıklama
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.