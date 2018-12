Başkan Erdoğan'dan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı: Dünyadaki mazlum ve mağdurlara selamlarımı iletiyorum

Başkan Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü için resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bizim medeniyetimizde insan hakları, bizatihi insanın varlığında mündemiçtir. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, bu vesileyle dünyadaki mazlum ve mağdurlara selamlarımı iletiyorum" dedi.

Türkiye'nin insani yardımlarda ilk sıralarda bulunmasına dikkat çeken Başkan Erdoğan "Dünyanın 17. büyük ekonomisi olmamıza rağmen insani yardımlarda ilk sıralarda yer almamız, paramızın çok olmasından değil gönlümüzün zengin olmasından kaynaklanmaktadır. Dünyanın 17. büyük ekonomisi olmamıza rağmen insani yardımlarda ilk sıralarda yer almamız, paramızın çok olmasından değil gönlümüzün zengin olmasından kaynaklanmaktadır." dedi.

Başkan Erdoğan mesajında, Türkiye'nin demokrasi ve insan hakları testini alnının akıyla tamamladığın vurgulayan Erdoğan "Demokrasi, her şeyin iyi, güzel, hoş olduğu günlerde değil zor zamanlarda test edilir. Türkiye bu testi, vesayetinden darbesine, teröründen mültecisine kadar tüm boyutlarıyla yaşamış ve alnının akıyla tamamlamıştır. Demokrasi ve insan hakları denilince sorun aranacak yer asla Türkiye değildir. Her iki hususta da bakılacak yer, Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de, Libya’da insanlığı yıkıntılar altında bırakanlar, Afrika’nın her köşesinde insanlığı açlığın ve susuzluğun pençesine terk edenlerdir. Bizim medeniyetimizde insan hakları, bizatihi insanın varlığında mündemiçtir. Cinsiyeti, rengi, ırkı, dili, kültürü ne olursa olsun herkesi ‘kardeş’ olarak kabul eden inancımızın insan hakları çerçevesi de buna göre şekillenmiştir. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, bu vesileyle dünyadaki mazlum ve mağdurlara selamlarımı iletiyorum." ifadelerine yer verdi.