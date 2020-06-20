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Başkan Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı

Başkan Erdoğan, 'Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz.' dedi.

20 Haziran 2020 Cumartesi 17:54 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 18:00
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Başkan Erdoğan, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 

Başkan Erdoğan açıklaması şu şekilde:

"Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum."

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