Başkan Erdoğan, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan açıklaması şu şekilde:
"Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum."
Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2020
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum. pic.twitter.com/aXpc5FcUV7