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Başkan Erdoğan'dan duygu dolu Elazığ paylaşımı: Bir yıl önce hüzünlüydük ve o gün Elazığ'a bir söz verdik...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen sene bugün Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan 'Bir yıl önce hüzünlüydük, dertliydik... O gün Elazığ'a bir söz verdik.' ifadelerini kullandığı paylaşımında deprem sonrası bölgeye yaptığı ziyaretten fotoğrafları paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşımında ayrıca Elazığ'daki deprem sonrası devlet tarafından bölgeye yapılan 20 bin konutun ve apartmanlara yerleşen ailelerin de görsellerine yer verdi. .

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 23:58 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 00:02
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Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'daki hesabından, depremin ardından Elazığ'a yaptığı ziyaretin fotoğraflarını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl önce hüzünlüydük, dertliydik... Burada gözyaşı vardı... İşte o gün o gözyaşlarını bir an evvel dindirmek için hemen işe koyulduk; gece demedik, gündüz demedik. O gün Elazığ'a bir söz verdik. Elazığ'a bunun çok daha iyisini yapacağız dedik. Elazığlı kardeşlerimiz ve tüm milletimiz bizlere destek oldu, güç verdi."

Bu paylaşımının ardından hak sahiplerine teslim edilen deprem konutlarının fotoğraflarını paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ve 1 yıl sonra ortaya işte böyle bir manzara çıktı. Gakkoşlara yakışan, milletimize layık konutlar yapıldı. 20 bin konutun 8 binini kardeşlerimize teslim ettik. Okulları, camileri ve parklarıyla vatandaşlarımıza mutlu bir yaşam alanı hazırlamak nasip oldu. Hamdolsun. Kıymetli kardeşim, biz sizin mutluluğunuzla mutluyuz. Biz size hizmetkarız..."

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