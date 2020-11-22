22 Kasım 2020 Pazar 14:23 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 15:03

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongrelerinde canlı bağlantı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Koronavirüs tedbirleri

"Milletimiz tedbirlere riayet ederse birkaç hafta içerisinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz."

Hukuk ve ekonomi reformu

"Yeni bir atılım başlatıyoruz"

Cumhur İttifakı açıklaması

"Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz"

"Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez."

"Terör örgütleri ile el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız."

"Terör örgütleri ile el ele Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Gezi Olayları'nın finansörü olanlarla, Kavala'larla hiçbir zaman biz bir arada olamayız."



"Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz."



"Şu an içerde olan kimsenin savunucusu olmadık, olmayız"

"Sokakları karıştırmaya çalıştılar, ihanetlerini gözlerinin önüne serdik. Terör örgütleriyle mahallelerimizi çukurlarla bölmeyi, sınırlarımızı taciz etmeyi denediler başlarını ezdik."

"Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur."

