İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2020 Pazar / 6 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6223
  • EURO
    9,0586
  • ALTIN
    458.851
  • BIST100
    1323.95
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan, 'yeni bir fitne ateşi yakılıyor' dedi ve ekledi: Kavala'larla birlikte olamayız! Kürt kardeşlerimizi öldürenleri savunamayız
Güncel

Başkan Erdoğan, 'yeni bir fitne ateşi yakılıyor' dedi ve ekledi: Kavala'larla birlikte olamayız! Kürt kardeşlerimizi öldürenleri savunamayız

Başkan Erdoğan, 'Milletimiz tedbirlere riayet ederse birkaç hafta içerisinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz.' dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, '(Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala açıklamaları) Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez.' dedi.

22 Kasım 2020 Pazar 14:23 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 15:03
ABONE OL

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongrelerinde canlı bağlantı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Koronavirüs tedbirleri

"Milletimiz tedbirlere riayet ederse birkaç hafta içerisinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz."

Hukuk ve ekonomi reformu

"Yeni bir atılım başlatıyoruz"

Cumhur İttifakı açıklaması

"Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz"

"Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez."

"Terör örgütleri ile el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız."

"Terör örgütleri ile el ele Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Gezi Olayları'nın finansörü olanlarla, Kavala'larla hiçbir zaman biz bir arada olamayız."

"Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz."

"Şu an içerde olan kimsenin savunucusu olmadık, olmayız" 

"Sokakları karıştırmaya çalıştılar, ihanetlerini gözlerinin önüne serdik. Terör örgütleriyle mahallelerimizi çukurlarla bölmeyi, sınırlarımızı taciz etmeyi denediler başlarını ezdik."

"Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.