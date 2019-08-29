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Başkan Erdoğan'dan Emine Bulut cinayetiyle ilgili açıklama: Gönlüm idamdan yana

Rusya ziyareti dönüşü gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Emine Bulut'un çocuğunun gözü önünde vahşice katledildiği cinayetle ilgili, 'Benim partimdekiler de dahil burada benim gönlüm açık ve net söylüyorum idamdan yanadır.' dedi.

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Rusya dönüşü Moskova ziyareti ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Star Gazetesi Yayın Danışmanı Halime Kökce’nin de sorularını cevaplandırdı.
 
Erdoğan Emine Bulut'un canice katledildiği cinayetle ilgili, '' Açık ve net söylüyorum gönlüm idamdan yanadır. Can bu kadar basit mi? “Efendim işte insan hakları bilmem nesi bunu kabullenmez.” diyorlar. Kabullenmeyebilir.  Biz burada bir defa insana değer nasıl verilir bunu ortaya koymamız lazım. '' dedi.
 
İşte Başkan Erdoğan'ın olaya ilişkin o açıklaması...
 
Kadın cinayetleri de önemli bir gündem. Ceza artırımları, yeni önlemler var mı? Ya da neler yapmak lazım? Siz de Emine Bulut’un babası ile konuştunuz. Aslında pek çok önlem alındı ama neden hala bu cinayetler gündemde? 
 
 “Onunla ilgili Adalet Bakanıma da söyledim; yani bir defa hukuk içerisinde ne yapılıyorsa önce bunu yapacaksınız” dedim. İkincisi, bizim bir şey daha yapmamız lazım. Tabi benim partimdekiler de dahil burada benim gönlüm açık ve net söylüyorum idamdan yanadır. Bir kadını bıçaklayarak öldürüyorsun hem de yavrusunun gözleri önünde. O yavru “anne ölme” diyor. Kan revan içinde kadıncağız. Ondan sonra çıkıyor bazıları da insan hakları mücadelesi veriyor. “Bu nasıl böyle istenir, Avrupa’da bu yok.” Avrupa’da olmazsa olmaz mı? Avrupa’da bu yok diye biz doğrudan, haktan sapacak mıyız? ABD’nin çeşitli eyaletlerinde var. Dünyanın değişik ülkelerinde var. Demek ki oluyor. Can bu kadar basit mi? “Efendim işte insan hakları bilmem nesi bunu kabullenmez.” diyorlar. Kabullenmeyebilir.  Biz burada bir defa insana değer nasıl verilir bunu ortaya koymamız lazım. O zaman bütün bu insan hakları savunucularına sormak lazım; hadi gidin şu savaşları durdurun bakalım durdurabiliyor musunuz?” 

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