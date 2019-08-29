Rusya dönüşü Moskova ziyareti ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Star Gazetesi Yayın Danışmanı Halime Kökce’nin de sorularını cevaplandırdı.

Erdoğan Emine Bulut'un canice katledildiği cinayetle ilgili, '' Açık ve net söylüyorum gönlüm idamdan yanadır. Can bu kadar basit mi? “Efendim işte insan hakları bilmem nesi bunu kabullenmez.” diyorlar. Kabullenmeyebilir. Biz burada bir defa insana değer nasıl verilir bunu ortaya koymamız lazım. '' dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın olaya ilişkin o açıklaması...

Kadın cinayetleri de önemli bir gündem. Ceza artırımları, yeni önlemler var mı? Ya da neler yapmak lazım? Siz de Emine Bulut’un babası ile konuştunuz. Aslında pek çok önlem alındı ama neden hala bu cinayetler gündemde?