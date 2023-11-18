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  • Başkan Erdoğan'dan ''Filistin davası'' mesajı: Türkiye'nin desteği kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor
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Başkan Erdoğan'dan ''Filistin davası'' mesajı: Türkiye'nin desteği kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'nin haklı Filistin davasına tam desteği, Gazzeli kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor. Bizler tarihsel sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve buna uygun hareket ediyoruz.' paylaşımında bulundu.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 20:40 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan ''Filistin davası'' mesajı: Türkiye'nin desteği kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor
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Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Filistin davasına yaklaşımına ilişkin paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Türkiye'nin haklı Filistin davasına tam desteği, Gazzeli kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor. Bizler tarihsel sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve buna uygun hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Niyetleri halis olduğu için ortaya koydukları tezlerin haklılığına itibarın da o derece arttığını vurgulayan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

''İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Zirvesi'nde de yine bu itibarın sonuçlarını gördük. Zirvenin sonuç bildirgesini bizim önerilerimiz ve tezlerimiz şekillendirdi. Bunu son derece kıymetli buluyorum. Artık hemen hemen her konuda Türkiye'nin ne dediğine tüm dünya bakıyor. Biz de milletimizden aldığımız güçle Türkiye'nin itibarına yakışır çıkışlar yapıyoruz. Bizim sesimizin gür olmasının temel dayanağı, arkamızda dimdik duran milletimizin güveni ve sarsılmaz desteğidir."

Başkan Erdoğan, paylaşımını "Biz bu millete bir söz verdik, 'Dikleşmeden dik duracağız.' dedik. Bu ülkenin ve kardeşlerinin itibarını, onurunu asla yere düşürmeyiz; her yerde en güçlü biçimde savunuruz, savunmaya da devam edeceğiz." sözleriyle tamamladı.

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