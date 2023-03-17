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Başkan Erdoğan'dan Fin gazeteciye dikkat çeken hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fin gazeteciye ayakkabı hediye etti.

AA17 Mart 2023 Cuma 18:48 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Fin gazeteciye dikkat çeken hediye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Türkiye ziyaretini takip eden Fin gazeteciye ayakkabı armağan etti.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNE TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreninde ayakkabısı ıslanan gazeteciye gören Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a gazeteciye ayakkabı hediye edilmesini söyledi.

"AYAKKABILARI GETİRTİYORUZ, BUNLARI YENİLEMEMİZ LAZIM"

Doğan'a, ayakkabı ölçülerinin alınıp alınmadığını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'ye "Ayakkabıları getirtiyoruz, bunları yenilememiz lazım." dedi.

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